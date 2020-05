Em Curitiba, 82% das vítimas que morreram em decorrência de coronavírus tinha mais 80 anos e apresentava pelo menos um fator de risco, como doença cardiovascular ou diabetes. Os dados são da Secretaria Municipal, que apresentou nesta sexta-feira (16) números que revelam o perfil de quem contrai a forma mais grave da doença e também de quem morre por coronavírus na capital paranaense.

Entre os 829 casos confirmados em Curitiba, a maioria deles são de adultos entre 20 a 59 anos, o que representa 612 pessoas. Os curitibanos com idade entre 30 e 39 anos somam 187 dos que testaram positivo para a doença. Logo em seguida, as pessoas entre 40 e 49 anos foram os que mais se infectaram, 154 pessoas.

Apesar da maioria dos infectados serem adultos, os internamentos são mais necessários entre os mais velhos. Dos 47 casos confirmados entre as pessoas acima de 80 anos, 36 delas precisaram de internamento, ou seja, 76%. Considerando o total de casos na cidade, a taxa de internamentos é de 28%. 54% dos infectados são mulheres.

Homens e mulheres

As mulheres são as que contraem mais o vírus, mas os homens morreram mais. De acordo com o levantamento da prefeitura, 61% dos óbitos registrados na capital foram de homens. 82% das vítimas fatais tinham acima de 80 anos.

Até o momento, quem morre de coronavírus em Curitiba apresentou algum fator de risco ou doença crônica. Dos 33 óbitos registrados, 32 apresentaram alguma comorbidade. E entre as doenças mais comuns, 61% das pessoas que morreram de coronavírus tinham alguma doença cardiovascular; 33% são tinham diabetes e 27% apresentavam doença neurológica.

A primeira morte de uma pessoa que não tinha doenças crônicas e com idade inferior a 60 anos foi confirmada também na última sexta-feira. A vítima era um homem de 52 anos, que estava internado há uma semana. Veja como a doença está espalhada pela cidade:

Comparativo com o estado e o país

A Secretaria Municipal da Saúde comparou os dados da infecção por coronavírus com dados do Governo do Estado e também do Ministério da Saúde. E o comparativo mostrou que a letalidade do vírus é menor em Curitiba que no Paraná e no Brasil. Enquanto que Curitiba, com 829 casos e 33 óbitos, registra 4% de letalidade, o Paraná tem taxa de 5,7% e o Brasil 6,9%.

