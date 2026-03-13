7 em cada 10 caixas d’água no Litoral do Paraná estão sem limpeza, diz pesquisa

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Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, encomendada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), revela que 7 em cada 10 caixas d’água no Litoral estão sem a devida limpeza. O levantamento, realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra que 86,8% dos imóveis possuem caixa-d’água, mas a maioria negligencia a manutenção.

Cynthia Castro Corrêa Malaghini, gerente de Avaliação de Conformidades da Sanepar, alerta: “A água da Sanepar é segura, garantimos a qualidade. Entretanto, se a caixa-d’água não é limpa ou não é tampada, a sujeira pode causar contaminação por coliformes totais”.

Um teste realizado pela companhia em três reservatórios do litoral comprovou o risco. A amostra de um imóvel fechado, de temporada e sem limpeza, apresentou contaminação, tornando a água imprópria para consumo humano.

Quando fazer a limpeza da caixa d’água?

A Sanepar recomenda a limpeza dos reservatórios a cada 6 meses, no mínimo. Para imóveis de temporada, a frequência deve ser maior. O procedimento pode ser feito com panos limpos, esponja nova e água sanitária, sem uso de sabão ou detergente. Um guia detalhado está disponível no site da companhia.

Empresas especializadas oferecem o serviço por cerca de R$ 250 para reservatórios de até 1000 litros.

Quanto à capacidade, a ABNT recomenda reservatórios que garantam abastecimento por 24 horas, considerando um consumo de 150 a 200 litros por pessoa/dia. A Sanepar reforça: a qualidade da água é garantida até o hidrômetro. Dentro do imóvel, a responsabilidade é do proprietário.