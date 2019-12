2019 está indo embora, mas o calor vai seguir firme no começo de 2020, mas a chuva de verão já vai dar as caras em Curitiba e nas prais do Paraná. A previsão do Instituto Simpepar é de que até o dia 1.°, quarta-feira, a temperatura beire os 30°C tanto em Curitiba, quanto nas praias, onde é aguardada a chegada de 1,5 milhão de pessoas para o Réveillon.

Entretanto, justamente no primeiro dia de 2020 que a chuva vai dar as caras na capital e no litoral, resultado de uma frente fria que avança do Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira (30), os termômetros ficam mais altos em Curitiba do que nas praias. A capital deve bater em 31°C por volta das 15h. Nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, a temperatura alcança a máxima de 30°C já por volta de meio-dia, seguindo assim até o fim da tarde, quando os termômetros começam a cair. Nem em Curitiba, nem no litoral há previsão de chuva nesta segunda.

Terça-feira (31), a temperatura segue alta em Curitiba e no litoral sem previsão de chuva. Na capital, os termômetros ficam ainda mais elevados, devendo chegar a 32ºC no meio da tarde na capital. Nas praias, a máxima será igual à de segunda-feira: 30°C já logo de manhã ficando assim até o fim da tarde.

Chuva

No primeiro dia de 2020 é que a chuva deve chegar em Curitiba e no litoral. Justamente na virada de terça para quarta que o tempo deve começar a ficar instável. “O tempo deve seguir instável ao longo de quarta-feira em boa parte do Paraná, incluindo Curitiba e o litoral”, explica o meteorologista do Simepar Fernando Mendes. As chuvas devem se irregulares, podendo acontecer a qualquer hora do dia.

O calor, entretanto, se mantém em Curitiba e nas praias no dia 1.°. A previsão é de que na capital os termômetros cheguem a 30ºC na quarta-feira. Nas praias, o cenário é bem parecido. Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná devem chegar a 31°C.