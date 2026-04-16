Liberado! Aposentados já podem ver quanto vão receber de 13º do INSS em abril

Os aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir quanto vão receber na primeira parcela do 13º salário de 2026. A consulta da prévia dos valores foi liberada pelo Governo Federal e pode ser feita diretamente pelo portal ou aplicativo Meu INSS, acessando o extrato de pagamento. No Paraná, 2,1 milhões de beneficiários têm direito ao recurso, somando R$ 4,7 milhões em pagamentos.

Injeção de R$ 78,2 bilhões na economia

A antecipação do abono anual vai beneficiar mais de 35,1 milhões de pessoas em todo o Brasil. O cronograma de pagamentos está dividido em duas etapas:

1ª Parcela (Abril): Repasse de aproximadamente R$ 39 bilhões.

Repasse de aproximadamente R$ 39 bilhões. 2ª Parcela (Maio): Repasse de aproximadamente R$ 39 bilhões.

Repasse de aproximadamente R$ 39 bilhões. Impacto no Paraná: No estado, 2,1 milhões de beneficiários têm direito ao recurso, somando R$ 4,7 milhões em pagamentos.

Calendário de Pagamentos do 13º (2026)

O depósito segue o número final do cartão de benefício (antes do dígito verificador). Confira as datas oficiais:

Primeira parcela: Entre 24 de abril e 8 de maio.

Entre 24 de abril e 8 de maio. Segunda parcela: Entre 25 de maio e 8 de junho.

Quem tem direito ao abono?

Embora o Decreto 3028 (art. 120) preveja o pagamento para agosto e novembro, a antecipação contempla quem recebeu os seguintes benefícios em 2026:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Salário-maternidade.

Atenção: Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não possuem direito ao 13º salário.

Confira aqui a lista completa com os valores estimados por estado.