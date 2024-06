100 mil flores do Jardim Botânico são trocadas para suportar frio do inverno

Nesta terça-feira (11), os funcionários contratados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente terminaram o plantio das bocas-de-leão no canteiro central, que fica em frente à estufa. Serão três espécies diferentes neste espaço. As primeiras, logo no início do canteiro, serão na cor amarela, no meio a tonalidade será laranja e na parte final, mais perto da estufa, na cor vermelha.

Segundo o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, a cada quatro meses todas as 100 mil flores do Jardim Botânico são trocadas. As bocas-de-leão suportam temperaturas de até – 3ºC.

“Os canteiros laterais do Jardim Francês estão sendo preparados para receber as novas flores. Ali serão em diversas tonalidades, coloridas. Depois do plantio, seguimos com os cuidados com a irrigação das plantas. Todos os dias olhamos como estão as flores do Jardim Botânico, é um trabalho de segunda a segunda, que não para”, explicou Roloff.

Passeio por Curitiba

O jovem casal Álvaro Santana de Souza, 26 anos, e Sthefany Pereira de Queiroz, 24, veio de Santos, litoral de São Paulo, para conhecer os pontos turísticos de Curitiba. Usando a Linha Turismo, o primeiro passeio da viagem foi conhecer o Jardim Botânico de Curitiba.

“A paisagem aqui é linda. Sempre vimos as fotos aqui do Jardim Botânico, mas pessoalmente é mais lindo ainda”, contou Sthefany comentando os próximos pontos a serem visitados: Bosque Alemão, Ópera de Arame e Museu Oscar Niemeyer (MON).

Álvaro de Souza se impressionou com o Jardim Botânico. “Em questão de proporção, é muito maior do que eu imaginava. A estufa me chamou bastante atenção, gostei muito. Aqui tudo é muito bem cuidado e organizado”, finalizou Souza.

Você sabia?

As flores antigas retiradas dos canteiros do Jardim Botânico vão para compostagem no Horto Municipal do Guabirotuba. Depois do processo de decomposição, que dura cerca de 120 dias, o composto orgânico será usado no preparo do solo para novos plantios pela cidade.

Serviço

Jardim Botânico de Curitiba

Rua Engenheiro Ostoja Roguski X Av. Professor Lothario Meissner

Horário de funcionamento:

De segunda-feira a domingo

Das 6h às 19h30

