A forte chuva que teve início neste meio da tarde deste domingo (01), em Curitiba, já estava no radar do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Além disso, a Defesa Civil do Paraná mandou mensagens a usuários cadastrados reforçando da possibilidade de vendaval em várias regiões do Estado.

Segundo o INMET, o alerta é amarelo com aviso de tempestade desde às 16 horas, e se estende até a segunda-feira (02), às 10 horas. O risco potencial nesses casos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A chuva que caiu em Curitiba teve precipitação acumulada de 40 mm na estação meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEM), localizada no bairro Pilarzinho. Quanto aos ventos, foi registrada a velocidade de 25,9 km/h na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Os bairros mais afetados foram: Boa Vista, Barreirinha, Hugo Lange e Centro.

Não há registros de desabrigados e nem desalojados.

Foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências:

Fornecimento de lona: (mesmo endereço, com duas solicitações)

Rua Caetano Braga Cortês, 47 – Santa Cândida – Boa Vista Rua Caetano Braga Cortês, 47 – Santa Cândida – Boa Vista (Casa diferente)

Erosão:

Rua André de Barros, 435 – Centro (já atendida pela GM as 08:30 h);

Quedas de árvores e galhos Central 156:

Rua Itupava, 1299 -Hugo Lange; Rua dos Alecrins, 64 – Barreirinha; Rua Valdomiro Silveira, 1131 – Boa Vista; Rua Assis Brasil, 1010 – Barreirinha;