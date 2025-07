Céu bonito, perigo invisível: balões ameaçam Curitiba no inverno seco

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O céu azul e o clima seco do inverno no trazem não apenas dias ensolarados, mas também um perigo silencioso: o aumento de incêndios causados por balões. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) alerta que junho e julho são os meses mais críticos para esse tipo de ocorrência na capital paranaense e região.

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, do CBMPR, explica o fenômeno: “Nos finais de semana ensolarados e sem chuva, especialmente em junho e julho, aumentam os registros de balões no céu”. Ela ressalta que os riscos vão além do fogo: “Muitas vezes, os responsáveis não percebem que podem causar apagões em bairros inteiros ou acidentes em áreas densamente povoadas”.

Nesta segunda-feira, por exemplo, um grande incêndio deu trabalho ao Corpo de Bombeiros em Curitiba.

Um caso recente ilustra a gravidade da situação. Em 2023, um balão caiu sobre a rede elétrica no Jardim Botânico, deixando o bairro sem energia por mais de uma hora. O incidente ocorreu próximo ao Hospital da Polícia Militar, evidenciando o perigo para pacientes dependentes de equipamentos elétricos.

A prática de soltar balões é considerada crime ambiental, com pena de um a três anos de prisão. Além de incêndios florestais, esses artefatos podem provocar interrupções no fornecimento de energia e até acidentes de trânsito.

O delegado Guilherme Dias, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), destaca o trabalho da Polícia Civil no combate a essa prática: “Já deflagramos diversas operações contra grupos criminosos em várias regiões do Brasil e apreendemos balões que chegavam a até 70 metros de altura, evitando incêndios e preservando vidas”.

Uma operação recente, batizada de Ninho de Fogo, resultou na prisão de sete pessoas em Curitiba e São José dos Pinhais. Foram apreendidos materiais suficientes para a confecção de 51 balões.

A capitã Luisiana alerta ainda para uma nova tendência preocupante: o uso de sacos de lixo inflados com ar quente. “Esses artefatos improvisados não provocam incêndios, mas representam risco adicional à aviação”, explica.

A população curitibana tem um papel crucial no combate a esse crime. Denúncias de fabricação ou soltura de balões podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone 190. “É importante informar o local exato da ocorrência para facilitar a identificação dos responsáveis”, orienta a capitã.

Em caso de incêndio, a orientação é clara: não se coloque em risco e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. A segurança da cidade depende da vigilância e da conscientização de todos os curitibanos.

