O presidente da República, Jair Bolsonaro e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estariam dispostos a reinstituir o voto impresso no Brasil. “Maia é a favor do voto impresso, de forma que permita você auditar. Talvez, no primeiro momento, que seja 10% das urnas”, disse o presidente da República neste sábado (21), segundo divulgou O Globo. Neste sentido, para Bolsonaro e Maia, o voto impresso é uma possibilidade já nas eleições municipais 2020.

Para o presidente, se o voto impresso for aprovado, o PT não terá mais chance de vencer uma disputa presidencial. A justificativa seria o fim da “fraude nas urnas”, disse Bolsonaro sem apontar evidências de que alguma vez tenha ocorrido irregularidade nas eleições realizadas com urnas eletrônicas. O presidente disse que mede o nível de sua popularidade ao sair nas ruas e em interações nas redes sociais. Para ele, hoje, o ex-presidente Lula não teria a mesma recepção que Bolsonaro diz receber.