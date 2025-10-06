Tarcísio ou Ratinho Jr: Bolsonaro já decidiu candidato para 2026, diz aliado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diz acreditar que ele já decidiu quem será seu candidato para concorrer pela oposição às eleições presidenciais de 2026. Condenado à inelegibilidade e, mais recentemente, à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por um suposto plano de golpe de Estado, Bolsonaro é quem dará a carta final pelo nome com mais potencial de derrotar a tentativa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O nome escolhido é quem herdará seu capital eleitoral ainda tido como mais forte para balançar a candidatura petista, e hoje, segundo Ciro, podem ser os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), de São Paulo, e Ratinho Jr. (PSD-PR), do Paraná.

+ Leia mais: UFPR divulga o gabarito da primeira fase do Vestibular 2026

“Acredito que ele já decidiu. Defendo que comunique isso em dezembro para ser anunciado em janeiro. Quem vai ser, só ele sabe. […] Se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis: Tarcísio e Ratinho Júnior”, afirmou o senador em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo (5).

Ciro Nogueira afirma que o candidato de Bolsonaro deve ser comunicado pelos seus familiares em dezembro e anunciado oficialmente em janeiro. A possibilidade do ex-presidente apoiar Tarcísio provocou um racha na família, em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reivindica para si a candidatura pelo PL para continuar com o sobrenome do pai na disputa eleitoral – ele ameaçou sair do partido se a sigla resolver apoiar e, até mesmo, filiar o governador de São Paulo.

“Eu mesmo disse ao Eduardo: está na hora de focarmos em defender seu pai e enfrentar o verdadeiro adversário, que é o Lula”, afirmou.

O senador ainda ressalta que Tarcísio e Ratinho Jr. têm um grande potencial de se tornarem mais conhecidos do grande eleitorado, por terem a “metade da rejeição do Bolsonaro e quase 40% de desconhecimento”. “Mas, só tem viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro”, completou.

RMC ganha supermercado renovado e com novidades

Ciro Nogueira afirmou que “é impossível” Tarcísio deixar de lado a candidatura à presidência se tiver o apoio de Bolsonaro. No entanto, o governador tem sido categórico em reafirmar a intenção de disputar a reeleição ao governo de São Paulo.

“Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: ‘você vai para São Paulo, vai ser governador e ganhar a eleição’. Ele obedeceu e venceu. Não tenho dúvida de que, se tiver o chamamento do Bolsonaro para a Presidência, ele não vai virar as costas”, ressaltou.