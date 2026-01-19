Sisu 2026: inscrições para o ensino superior começam nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para a edição de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) iniciam nesta segunda-feira (19/01) e poderão ser realizadas até as 23h59 de sexta-feira (23/01). O Sisu é o processo que seleciona estudantes para cursos de graduação gratuitos em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional.

A novidade desta edição é que o sistema passará a considerar os resultados das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025 — para acesso às vagas ofertadas pelas instituições participantes.

As regras e o cronograma oficial do Sisu 2026 foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) no Edital nº 29/2025.

Como se inscrever no Sisu 2026

Os candidatos devem fazer a inscrição pela internet, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Sisu. Cada pessoa poderá se inscrever em até duas opções de cursos superiores. O MEC alerta que não há cobrança de taxa de inscrição.

Esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição. Assim, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo (primeiro e segundo semestres) pelas universidades públicas.

No momento da inscrição, o candidato deverá preencher também o cadastro socioeconômico disponível na plataforma.

Vagas disponíveis

São mais de 274,8 mil vagas em 7.388 cursos, oferecidos por 136 instituições, em 587 municípios do país.

Com esses números, a edição de 2026 é considerada a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2026.

Entre as 274 mil vagas disponibilizadas, mais de 73 mil são para cursos de licenciaturas presenciais. Os estudantes que escolherem esses cursos poderão se inscrever no Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa do MEC garante um incentivo financeiro mensal no valor de R$ 1.050.

O MEC ressalta que é responsabilidade do candidato verificar previamente essa informação antes de realizar a inscrição no Sisu 2026, não sendo possível escolher o semestre de ingresso, que será definido de acordo com a nota do candidato.

Concorrência

O Sisu considera diferentes modalidades de concorrência, que levam em conta o perfil socioeconômico dos candidatos, conforme a Lei de Cotas (nº 12.711/2012) e a Lei nº 14.945/2024, e também segundo as ações afirmativas definidas por cada instituição.

No momento da inscrição, caso possua o perfil para concorrer a essas vagas, os candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência (PCD), bem como aqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública deverão, obrigatoriamente, indicar as modalidades de reserva de vagas às quais desejam concorrer.

Será permitida a opção por apenas uma ação afirmativa do tipo bônus e uma ação afirmativa do tipo reserva de vagas.

A oferta de vagas reservadas acontece somente após a etapa de classificação e observa a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Processo de seleção no Sisu 2026

Todos os candidatos inscritos no Sisu 2026 serão classificados com base no desempenho obtido nas edições do Enem dos anos de 2023, 2024 ou 2025.

Caso o candidato tenha participado de uma ou mais edições do Enem, o sistema de inscrição do Sisu selecionará automaticamente a melhor nota média ponderada das edições do Enem, considerando ações afirmativas e a opção de curso.

Porém, é necessário que o participante tenha obtido nota superior a zero na redação e não tenha sido treineiro (estudante que não terminou o ensino médio e faz o exame para fins de autoavaliação).

O MEC explica que, em caso de empate no uso das médias ponderadas, será considerada a edição do Enem em que o candidato obteve a maior nota em uma das disciplinas que têm maior peso para o curso escolhido, conforme a ordem de prioridade.

Resultados e matrícula

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na aba do Sisu.

A lista de espera poderá ser usada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.