Vagas em banco: salário inicial de R$ 7.372 + benefícios atraentes

O Santander está com centenas de oportunidades abertas em todo o Brasil para quem busca atuar na área financeira. São 537 vagas para a posição de especialista patrimonial, sendo 311 na área de Seguros e 226 em Consórcios, com oportunidades também no Paraná.

A função é considerada estratégica pelo banco, voltada à oferta de produtos financeiros de proteção, com foco no fortalecimento do relacionamento com clientes. O profissional contratado será responsável por um atendimento consultivo, desenvolvendo estratégias de longo prazo que contribuam para a prosperidade dos clientes.

Para se candidatar, é necessário ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office. O diferencial da posição está na flexibilidade de atuação, já que o especialista realizará atendimentos presenciais tanto em agências quanto em locais escolhidos pelos próprios clientes, criando soluções personalizadas de proteção patrimonial.

O pacote de remuneração é atrativo. O especialista receberá salário fixo de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os primeiros oito meses, totalizando R$ 7.372,59 mensais nesse período inicial. A partir do 9º mês, mantém-se o salário fixo com possibilidade de remuneração variável semestral.

Para quem assumir posição de liderança, a remuneração total chega a R$ 10.532,00 mensais nos primeiros oito meses. Após esse período, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral baseada na performance da equipe, com pagamentos em setembro e fevereiro.

Benefícios atraentes

O banco oferece um pacote completo de benefícios que inclui vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição diário de R$ 48,00 (aproximadamente R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta alimentação no mesmo valor do vale-alimentação, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais para filhos até 4 anos, ou benefício para filho excepcional no mesmo valor, sem limite de idade. Vale destacar que não é possível acumular os dois últimos benefícios.

Os contratados também terão acesso a plano de saúde pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida da Zurich.

Os interessados podem buscar oportunidades no portal Santander Carreiras, onde é possível filtrar vagas por região e estado. A posição garante autonomia para fechar negócios não apenas nas agências, mas também em visitas externas ou encontros informais, como cafés e reuniões de networking.