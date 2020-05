A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (04), aos trabalhadores nascidos entre os meses de março e abril, o acesso aos valores referentes ao saque-aniversário do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). Os valores estão disponíveis entre esta segunda-feira e 11 de maio, de acordo com a escolha do trabalhador. Lembrando que o pagamento é feito conforme o mês do nascimento do beneficiário e a quantia pode ser sacada em casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

Segundo a Caixa, o valor a ser liberado depende do saldo de cada conta em nome do trabalhador. Além de um percentual, será liberado um adicional fixo, conforme o total na conta. O valor a ser sacado varia de 50% do saldo sem parcela adicional, para contas de até R$ 500, a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas com mais de R$ 20 mil.

Fique atento às regras

O governo ressalta que no momento em que uma parcela do FGTS é retirada, a cada ano, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS – como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves – não são afetadas pelo saque-aniversário.

