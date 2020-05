Agências da Caixa Econômica foram abertas às 8h nesta segunda-feira (04) e seguem atendendo o público até às 14h. O objetivo da mudança de horário é o atendimento às pessoas quem tem o direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600 por conta da pandemia de coronavírus. A liberação dos valores gerou grandes filas em frente às agências no Ecoville, Fazendinha e região metropolitana.

Em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a abertura mais cedo gerou uma grande fila na caixa do Alto Maracanã, com várias pessoas esperando para serem atendidas. Muitos não seguiam o distanciamento e estavam sem máscara.

O banco também anunciou um reforço no número de vigilantes nas agências. Serão mais 2.800 que vão se juntar aos 2 mil que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar orientação e atendimento ao público. A medida tem por objetivo evitar grandes filas e aglomeração.

E as filas?

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as filas nas agências do banco ocorrem porque os beneficiários do Programa Bolsa Família e os informais sem conta demandam atendimento pessoal. A Caixa também está em contato com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

+Seis dúvidas frequentes sobre o pagamento do auxílio emergencial

Grana liberada

Segundo a Caixa, até às 18h de sábado (2), 50,2 milhões de cidadãos já tinham se cadastrado para solicitar o benefício. O site do banco superou a marca de 606 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 115 milhões de ligações. Precisa fazer o cadastro? Acesse o aplicativo certo:

Acesse o site para solicitar o Auxílio Emergencial https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio Faça o Download do Aplicativo para iOS

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331 Baixe o aplicativo para Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

