A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (13) o prêmio de R$ 6,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2207 serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Mega Sena 2207:

06, 10, 11, 43, 53 e 55.

Reajuste

A partir do dia 10 de novembro os preços das loterias foram oficialmente reajustados. A Tribuna do Paraná deu a informação em primeira mão no mês de julho. Saiba mais sobre os novos valores.

Outras loterias

Foram sorteadas também a Quina, concurso 5121, com prêmio de R$ 2,4 milhões, e a Lotofácil, concurso 1890, com valor de R$ 2 milhões. Os valores você pode conferir na nossa página de loterias, no link abaixo.

