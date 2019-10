Após pagar a bolada de R$ 43 milhões na terça-feira passada (24), a Mega Sena acumulou no último sorteio e tem como prêmio para o concurso 2193 deste sábado (28) a quantia de R$ 5,5 milhões. Este concurso, realizado em São Paulo (SP), é o terceiro da série especial Mega-Semana de Primavera, que celebra o começo da nova estação.

Confira aqui o resultado!

>>> Resultado Mega Sena 2193: 08, 07, 42, 27, 29 e 22. O sortudo é do Paraná!

Outras loterias

Além da Mega Sena, todas as demais loterias com sorteios realizados neste sábado têm prêmios acumulados, com valores que chamam a atenção e despertam sonhos nos apostadores! A Dupla Sena, concurso 1992, pode pagar R$ 6,8 milhões. Já a Timemania, concurso 1388, também acumulada, tem como prêmio cerca de R$ 4,5 milhões. Além delas, tem sorteio da Quina, concurso 5084, está estimada em R$ 3,4 milhões, e a Dia de Sorte, concurso 207, pode pagar R$ 700 mil no sorteio de hoje.

Confira as dezenas sorteadas na Dupla Sena 1992:

1º sorteio: 22, 29, 40, 17, 31 e 18.

2º sorteio: 09, 04, 19, 43, 16 e 29.

Confira as dezenas sorteadas na Timemania 1388:

27, 42, 14, 47, 59, 31 e 66.

Time do coração: Treze/PB

Confira as dezenas sorteadas na Quina 5084:

26, 08, 30, 65 e 33.

Confira as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 207:

12, 10, 05, 28, 08, 25 e 01.

Mês de sorte: Julho