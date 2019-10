Com premiação de ‘apenas’ R$ 2,3 milhões nessa quinta-feira (26), após pagar R$ 43 milhões na última terça-feira (24), a Mega Sena 2192 será sorteada nessa quinta, o segundo concurso de três que vão acontecer nessa semana, parte da celebração do começo da primavera.

Confira as dezenas sorteadas na Mega Sena 2192:

07, 16, 37, 53, 57 e 59.

A aposta simples da Mega custa R$ 3,5 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50 milhões. Se aumentar o número de dezenas jogadas, o valor da aposta aumenta, mas as chances também crescem proporcionalmente. Por exemplo: se a aposta for de 7 dezenas, o valor sobe para R$ 24,50 e as chances aumentam para 1 por 7 milhões e uns quebrados.

Outras loterias

Apesar do prêmio relativamente baixo da Mega Sena, alguns prêmios que serão sorteados nessa quinta chamam a atenção. A Dupla Sena, concurso 1991, está acumulada e tem valor de R$ 6,3 milhões. Já a Timemania, concurso 1387, também acumulada, paga R$ 4,2 milhões. Além delas, tem sorteio da Quina, concurso 5082, com prêmio de R$ 1,5 milhão, e a Dia de Sorte, concurso 206, que pode pagar R$ 350 mil.

Confira as dezenas sorteadas na Dupla Sena 1991:

1º sorteio: 11, 16, 28, 42, 43 e 47.

2º sorteio: 03, 10, 14, 20, 31 e 46.

Confira as dezenas sorteadas na Timemania 1387:

07, 26, 28, 29, 34, 65 e 69.

Time do coração: Atlético-GO

Confira as dezenas sorteadas na Quina 5082:

11, 38, 65, 69 e 70.

Confira as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 206:

13, 16, 21, 23, 24, 27 e 28.