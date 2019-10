A Caixa sorteou nesta segunda-feira (14) as 15 dezenas do concurso 1877 da Lotofácil. A loteria que mais premia apostadores no Brasil (paga-se prêmio nas faixas 11, 12, 13, 14 e 15 acertos) promete premiação de R$ 2 milhões para quem “gabaritar”. Confira o resultado!

Resultado Lotofácil 1877: 11 – 25 – 18 – 04 – 08 – 24 – 15 – 09 – 02 – 23 – 12 – 21 – 14 – 19 – 13

Ganhadores

Segundo a Caixa, uma aposta acertou as 15 dezenas, recebendo no total o prêmio de R$ 1,792 milhão. Outras 412 apostas fizeram 14 acertos e devem ser premiadas com R$ 1,338 mil. Para quem fez 12 acertos o prêmio é de R$ 20. Com 12, o apostador recebe R$8 e para 11 acertos a premiação é de R$ 4.

Veja como foi o sorteio:

