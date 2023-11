Resultado da Mega-Sena 2652; aposta de Curitiba leva boa grana

Uma aposta de Curitiba, feita pelo internet banking da Caixa, foi uma das 76 apostas que cravaram cinco dezenas no sorteio do concurso 2652 da Mega-Sena, que correu neste sábado (4). O prêmio máximo era estimado em R$ 3,5 milhões, mas o curitibano e os demais acertadores da quina da Mega-Sena terão que se contentar com R$ 28.805,98 cada um.

No Paraná houve ainda outros seis apostas premiadas com cinco dezenas na Mega-Sena 2652. Elas foram feitas na Lotérica Roseli Takeuti, em Carlópolis, Lotérica J.G.F, de Cafezal do Sul, duas apostas na lotérica Elias, em Jacarezinho, uma na Lotérica Lindoeste, na cidade de mesmo nome, outra em Londrina, pelo internet banking, e outra em Nova Fátima, na Lotérica União.

O prêmio da Mega-Sena acumulou e no próximo sorteio, válido pelo concurso 2653, é de R$ 9 milhões. As apostas devem ser feitas até as 19h de terça-feira, dia 7 de novembro, nas casas lotéricas, internet banking da Caixa ou Portal Loterias Online.

