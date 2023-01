R$ 42 milhões! Essa é a bolada milionária que o concurso 2556 da Mega-Sena paga nesta quarta-feira (18), para o sortudo apostador que acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP) e o resultado você confere aqui na Tribuna do Paraná.

JOGOU NAS LOTERIAS? Veja aqui todos os resultados mais recentes das Loterias da Caixa

Resultado Mega-Sena 2556

A partir das 20h

+Viu essa? Vídeo de “Gustnado” chama atenção no Paraná; Que coisa é essa?

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

+Leia ainda – Navios de guerra da Marinha chegam ao Paraná neste sábado; Visitação é gratuita

Veja que incrível