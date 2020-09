A Caixa sorteia neste sábado (5), o concurso 2296 da Mega Sena. O prêmio está super acumulado, pois ninguém acertou o último concurso, que tinha final “5”. Neste sábado quem acertar as seis dezenas pode levar pra casa R$ 95 milhões para quem acertar todas as dezenas. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Mega Sena 2296

– 01, 06, 21, 29, 36 e 59

A Mega também paga prêmios para quem acerta quatro e cinco números. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, que é o investimento mais ser vergonhada atualidade, receberá cerca de R$ 123 mil em rendimentos mensais. É um belo salário, hein?

