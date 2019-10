Em dia atípico para a Mega Sena, a Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira (14) as seis dezenas do concurso 2197 da Mega Sena, a loteria mais popular e valiosa loteria do Brasil. No entanto, ninguém acertou os números e prêmio acumulou mais uma vez, podendo pagar até R$ 34 milhões no próximo sorteio, que acontecerá na quarta-feira (16).

O sorteio aconteceu hoje, porque sábado passado era feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12).

Resultado Mega Sena 2197: 29 – 11 – 03 – 35 – 44 – 57

Veja como foi sorteio:

