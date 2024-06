Resultado da Lotofácil 3126: confira as 15 dezenas sorteadas nesta terça

A Caixa sorteia, nesta terça-feira (11), as 15 dezenas do concurso 3126 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 8 milhões para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Lotofácil 3126:

01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

