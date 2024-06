A Caixa sorteia, neste sábado (08), as 15 dezenas do concurso 3124 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20 horas, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3124:

Os 15 números serão divulgados em breve.

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até às 19 horas do dia do sorteio.

