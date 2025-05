Restituição do Imposto de Renda 2025: veja calendário e quem recebe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda podem receber restituição, caso tenham pagado mais IR para a Receita Federal do que deveriam no ano a que se refere a declaração.

Para receber os valores, é preciso entregar a declaração ao fisco, informando ganhos e gastos do ano anterior. O documento, chamado de declaração de ajuste anual, é um ajuste final entre as partes para saber quanto foi recebido, quanto há de gasto dedutível e quanto deve ou não ser devolvido, se for o caso.

Em algumas situações, até mesmo o cidadão que não é obrigado a entregar o IR, mas teve algum tipo de desconto de imposto, pode receber a restituição. O pagamento é feito conforme a data da entrega e uma fila de prioridades definidas por lei.

Quem declara antes, recebe primeiro, seguindo a seguinte ordem:

Contribuintes a partir de 80 anos

Contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e doentes graves

Aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Quem utiliza a declaração pré-preenchida e também opta por receber a restituição por Pix, simultaneamente

Quem utiliza a pré-preenchida ou opta por receber a restituição por Pix

Demais contribuintes

O prazo para declarar o IR vai até 30 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Neste ano, são esperadas 43 milhões de declarações.

Quando começa o pagamento da restituição?

A restituição é paga em cinco lotes, de maio a setembro. O primeiro pagamento ocorre em 30 de maio, último dia para a entrega da declaração. Os lotes seguintes serão liberados no último dia útil do mês.

A Receita fecha, no início de maio, o primeiro lote. Com isso, quem declarou primeiro, está na fila de prioridades e não caiu na malha fina vai ter o dinheiro no dia 30.

Calendário de pagamento

Lote – Data de pagamento

1º lote – 30 de maio

2º lote – 30 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 29 de agosto

5º lote – 30 de setembro

Como consultar se tem direito

A consulta é feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte precisa informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela. Por essa consulta mais simples, o sistema não informa o valor da restituição, mas aparece o lote de pagamento, caso o contribuinte esteja no que vai ser pago.

A Receita disponibiliza ainda o aplicativo para tablet e celular no qual é possível consultar diretamente a liberação da restituição, além de situação cadastral de uma inscrição no CPF, por exemplo.

Também há a opção de consultar a situação da declaração pelo Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco. Para isso, é preciso ter senha Gov.br nível prata ou ouro. Veja o que fazer:

1 – Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”

2 – Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

3 – Depois, digite a senha e vá em “Entrar”

4 – Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”