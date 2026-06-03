Receita Federal lança novo portal Sped: veja o que muda e como acessar

A Receita Federal lançou oficialmente o novo portal do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). A plataforma agora está totalmente integrada ao ecossistema digital do governo federal, mudando para este endereço.
A iniciativa faz parte do processo de transformação digital do órgão e substitui uma estrutura tecnológica que já somava mais de duas décadas. O objetivo é entregar uma experiência mais simples, segura, acessível e eficiente.
O que é o Sped?
Para quem não está familiarizado, o Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) é a plataforma oficial utilizada para o envio, validação e armazenamento de livros e documentos fiscais e contábeis de empresas.
Ele funciona como um ecossistema que une contribuintes, contadores e administrações tributárias, servindo como uma ferramenta indispensável para a transparência e a conformidade fiscal no Brasil.
O que muda com o novo portal do Sped?
A migração marca a estreia do primeiro portal da Receita Federal estruturado em Plone 6, a plataforma padrão do ambiente gov.br. Isso garante melhor governança, padronização visual, segurança e sustentabilidade tecnológica.
Na prática, o usuário vai encontrar as seguintes melhorias:
Navegação intuitiva: Conteúdos reorganizados para facilitar o uso.
Busca aprimorada: Ficou mais rápido localizar documentos técnicos, notas orientativas e legislações.
Layout responsivo: Experiência otimizada e adaptada para celulares e tablets.
Acessibilidade: Total conformidade com os padrões atuais do governo digital.
Agilidade: Atualização e manutenção de informações oficiais mais rápidas.
Importante: A Receita Federal reforça que a migração não altera regras, obrigações acessórias, sistemas ou procedimentos operacionais. A mudança é exclusivamente tecnológica e visual.
Cuidados importantes durante o período de transição
Como o portal passa por um processo gradual de implantação, os usuários devem ficar atentos a alguns pontos importantes:
Atualize seus favoritos: Haverá mudanças graduais de URLs, por isso é necessário atualizar os links salvos.
Serviços temporários: Alguns serviços ainda podem permanecer nos endereços antigos temporariamente, seguindo o cronograma técnico.
Instabilidades pontuais: Podem ocorrer oscilações no momento da transição ou nas primeiras horas após o lançamento.
Preservação de dados: Todos os conteúdos essenciais foram mantidos, apenas reorganizados.
Benefícios do Speed para contadores, empresas e desenvolvedores
A modernização foi pensada para impactar positivamente diferentes públicos que utilizam o sistema diariamente:
Empresas e Contadores: Ganham um acesso muito mais rápido a legislações, orientações e conteúdos técnicos.
Desenvolvedores de Softwares Fiscais: Terão uma estrutura bem mais adequada para consultar documentações técnicas e versões do sistema.
Fisco e Equipes Internas: Contam com maior segurança, eficiência operacional e governança de dados.