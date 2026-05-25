Quando termina o prazo para declarar o Imposto de Renda 2026?

Faltando seis dias para o fim do prazo, a Receita Federal recebeu até este sábado (23) cerca de 30,7 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026, o que representa 69,8% das 44 milhões esperadas. O prazo final é 29 de maio às 23h59min59s, e quem não entregar no prazo paga multa mínima de R$ 165,74.

Por que tantas pessoas ainda não declararam?

Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas. Muitos contribuintes deixam para a última hora, e ainda há seis dias até o fim do prazo. A Receita espera receber milhões de declarações nos próximos dias, como acontece todos os anos.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, ou quem teve receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920. Pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais estão dispensadas, exceto se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Qual é a multa para quem não entregar a declaração no prazo?

A multa é de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. O prazo termina em 29 de maio às 23h59min59s. Quanto antes entregar, melhor para evitar problemas e receber a restituição mais cedo.

Como a maioria das pessoas está declarando?

A maioria usa o programa de computador (77,2%), mas 15,8% preferem o preenchimento online e 7,1% usam o aplicativo para celular. A declaração pré-preenchida, que traz dados já informados à Receita, foi usada por 59,4% dos contribuintes, facilitando o processo.

Quantas pessoas vão receber restituição?

Das declarações entregues até agora, 62,3% terão direito a receber restituição do Imposto de Renda. Outros 20,9% terão que pagar imposto e 16,8% não têm imposto a pagar nem a receber. Quem declara primeiro recebe a restituição antes.