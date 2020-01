O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou nesta terça-feira (14) que os Correios só devem ser privatizados no fim de 2021, devido à complexidade do processo.

O governo contratou uma consultoria para estudar as melhores alternativas para a estatal e descobrir como fazer a privatização dela. A questão é descobrir se o melhor caminho é vender a estatal inteira ou em partes, já que a União tem o monopólio constitucional do serviço postal. A liquidação da estatal está descartada, segundo Salim.