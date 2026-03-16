Prazo para declarar Imposto de Renda 2026 diminui; veja quem precisa

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Os contribuintes terão que se apressar este ano para acertar as contas com o Leão. A Receita Federal anunciou que o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 será mais curto, começando em 23 de março e terminando em 29 de maio.

Com essa mudança, os cerca de 44 milhões de brasileiros obrigados a declarar terão pouco mais de dois meses para reunir documentos e preencher o formulário, em vez dos habituais dois meses e meio. O programa para fazer a declaração só estará disponível para download na sexta-feira (20/03), mas ainda sem poder ser enviado.

Quem perder o prazo vai ter que abrir o bolso: a multa pode chegar a 20% do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. E não adianta ter pago tudo certinho, a multa é aplicada mesmo assim.

Quem precisa declarar Imposto de Renda em 2026

Este ano, precisam declarar quem recebeu mais de R$ 35.584 em rendimentos tributáveis em 2025, teve rendimentos isentos acima de R$ 200 mil ou possuía bens e direitos valendo mais de R$ 800 mil no fim do ano passado, entre outros casos.

A Receita também atualizou alguns valores que determinam quem precisa declarar, acompanhando as mudanças na tabela do imposto. O limite de rendimentos tributáveis subiu de R$ 33.888 para R$ 35.584.

Para quem tem investimentos lá fora, as regras ficaram mais detalhadas. Agora, quem quer compensar prejuízos em aplicações internacionais também precisa declarar, assim como donos de offshores e trusts estrangeiros.