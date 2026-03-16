Casa da Mulher Brasileira em Curitiba inaugura espaço para pets de vítimas

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) de Curitiba inaugurou nesta segunda-feira (16/3) um espaço exclusivo para acolher animais de estimação de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas no local. A iniciativa, pioneira no Brasil desde 2017, agora conta com uma estrutura planejada de cerca de 30 metros quadrados, com capacidade para abrigar simultaneamente de quatro a cinco cães, além de um ambiente separado para outros animais como gatos, pássaros ou coelhos.

A entrega da estrutura pet friendly foi acompanhada da assinatura de uma portaria conjunta entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e a Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir), formalizando a cooperação entre as áreas para fortalecer a política pública de proteção às vítimas e seus animais. A medida visa garantir que mulheres atendidas pela CMB não precisem escolher entre buscar proteção ou abandonar seus pets, que muitas vezes também são vítimas de agressões ou representam um fator que impede a saída imediata da vítima do local de violência.

Abordagem multidisciplinar

A cooperação entre as secretarias estabelece ações integradas entre a Rede de Proteção Animal e a Casa da Mulher Brasileira, com foco na assistência às mulheres, crianças e animais envolvidos em contextos de violência doméstica. A proposta considera uma abordagem multidisciplinar, baseada no entendimento de que a violência pode atingir diferentes membros do núcleo familiar, incluindo os animais de estimação. Estudos apontam que maus-tratos contra animais frequentemente estão associados a outras formas de violência no ambiente familiar.