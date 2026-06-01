Por que a Petrobras vai reduzir o preço do diesel nas distribuidoras?

A Petrobras anunciou neste domingo que vai reduzir o preço do óleo diesel A vendido às distribuidoras a partir de segunda-feira. O desconto de R$ 0,35 por litro faz parte de uma subvenção do governo federal para estabilizar o preço do combustível e garantir o abastecimento no país. As informações são da Agência Brasil.

Qual será o novo preço do diesel vendido pela Petrobras?

O preço médio de venda para as distribuidoras vai cair de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o praticado no final de 2022, considerando a inflação do período. A redução entra em vigor na segunda-feira.

Como o desconto vai afetar o bolso do consumidor?

Segundo a Petrobras, o desconto vai compensar a volta da cobrança de PIS e Cofins, que também acontece a partir de junho. Na prática, o valor equivalente à subvenção deve neutralizar esse aumento de impostos para o consumidor final.

O que é a subvenção econômica autorizada pelo governo?

É um apoio financeiro do governo federal no valor de R$ 1,12 por litro, concedido a produtores e importadores de diesel. O objetivo é manter o preço estável e garantir que não falte combustível no mercado. A medida foi autorizada por meio de uma Medida Provisória.

Quando o governo autorizou essa subvenção?

A autorização foi publicada no sábado por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026. A Petrobras informou que está avaliando os detalhes da nova subvenção e que qualquer decisão sobre o tema será comunicada ao mercado.

Por que o governo decidiu implementar esse desconto agora?

A subvenção busca estabilizar o preço e a oferta do diesel rodoviário no país. Com a volta da cobrança de impostos federais sobre o combustível, o governo optou por compensar o impacto com esse apoio financeiro aos produtores e importadores.