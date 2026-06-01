Curitiba tem agenda cultural completa na semana de Corpus Christi: para todos os gostos

Festas Religiosas e Solenidades

A solenidade de Corpus Christi em Curitiba, considerada uma das maiores do mundo, celebra no próximo 4 de junho uma década de consolidação da Festa da Unidade. Há 10 anos, por iniciativa do arcebispo metropolitano, dom José Antônio Peruzzo, a celebração de Jesus Eucarístico deixou de ser realizada de forma isolada nas paróquias para se tornar uma grande manifestação pública de fé, reunindo milhares de fiéis em um único momento de comunhão.

Grandes Shows e Música

Carol Biazin traz a turnê “Nem Tanto Pouco Assim” ao palco do Teatro Positivo, localizado na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, no Campo Comprido. A apresentação está marcada para o sábado, 6 de junho de 2026, às 20h, e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 120,00.

Teatro e Mostras Cênicas

O Teatro José Maria Santos, na Rua Treze de Maio, 655, São Francisco, sedia de 2 a 6 de junho, de terça a sábado, sempre às 20h, o Reverbe – Encontro Internacional de Mulheridades em Cena. A mostra reúne apresentações focadas em temáticas femininas, trazendo o espetáculo “Por trás da máscara”, do Grupo Yuyachkani do Peru, na terça-feira (02/06), e “Eu, a gorda”, de São Paulo, na quarta-feira (03/06). A entrada é gratuita, e os ingressos são distribuídos pelo DiskIngressos ou uma hora antes de cada sessão no local.

O Auditório Glauco Flores Sá Brito, conhecido como Miniauditório do Teatro Guaíra, na Rua Amintas de Barros, 70, Centro, recebe o espetáculo “Manual De Como Não Esquecer Meu Nome” entre quinta-feira (04/06) e domingo (07/06). As sessões ocorrem na quinta e sexta às 20h; no sábado às 18h e 20h; e no domingo às 16h e 18h. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia-entrada, comercializados pelo DiskIngressos.

A Cia Brasileira de Teatro promove a estreia nacional de “História” no Auditório Salvador de Ferrante, o Guairinha, na Rua XV de Novembro, 971, Centro. A nova montagem, dirigida por Marcio Abreu, foca na relação entre a memória coletiva e íntima do Brasil, com exibições no sábado (06/06) às 20h e no domingo (07/06) às 17h e 20h. As entradas são vendidas por R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia-entrada no DiskIngressos.

Festas Juninas

O Paraná Junino SESC movimenta o Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, das 12h às 19h. No mesmo dia, o Arraiá da ASPP é realizado na sede do bairro Santa Quitéria, das 11h às 20h, com entrada solidária trocada por um quilo de alimento não perecível.

Já a Festa Junina do 13º Batalhão da Polícia Militar transcorre ao longo de todo o sábado com entrada gratuita na Rua Sebastião Malucelli, 54, no Novo Mundo. Para quem busca uma opção estendida, a Festa Junina Alright Beer acontece no sábado e no domingo (06 e 07/06), a partir das 12h, na Rua Adir Dalabona, 95, no Orleans.

Cinema e Festivais

A cidade também recebe o 15º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, cuja abertura oficial ocorre na sexta-feira, 5 de junho de 2026. O evento se estende pelos dias seguintes com exibições de filmes independentes, debates e mostras competitivas espalhadas por diversas salas de cinema da capital, com detalhes da grade disponíveis no site oficial do festival.

Encontro internacional de teatro inicia preparativos em Curitiba nesta segunda-feira

A segunda-feira (1º) abre o calendário da semana focado na recepção de produções artísticas e no planejamento das grandes festividades religiosas e culturais que movimentam a capital nos próximos dias. Embora os palcos principais comecem a receber o público externo a partir de terça-feira, o circuito cultural já se mobiliza hoje com o início das atividades de bastidores e a abertura de bilheterias para mostras internacionais e festivais cinematográficos.

Teatro e Mostras Cênicas

As equipes do Reverbe – Encontro Internacional de Mulheridades em Cena começam a se articular na cidade para as apresentações que ocorrem de terça a sábado, às 20h, no Teatro José Maria Santos, localizado na Rua Treze de Maio, 655, no São Francisco. O evento gratuito tem seus ingressos liberados antecipadamente na plataforma DiskIngressos, permitindo que o público garanta a entrada para as primeiras montagens da semana, como o espetáculo peruano “Por trás da máscara”, do Grupo Yuyachkani, programado para a noite de terça-feira.