Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula no 2º turno; diferença é de 4 pontos

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (23) uma nova pesquisa para a disputa de presidente da República no segundo turno das eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% das intenções de voto e Lula (PT) soma 48% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na última pesquisa Real Time Big Data antes do 1º turno, publicada na semana da votação (1º de outubro), Lula aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 41%, com margem de erro de dois pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Ainda pelo levantamento desta sexta-feira (23), no cenário espontâneo da pesquisa Real Time Big Data, os eleitores que responderam que votarão nulo ou em branco somam 5%, enquanto os indecisos chegam a 3%.

Pesquisa para presidente da República

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é informada antes da resposta) de segundo turno com votos totais e votos válidos, estes excluindo brancos, nulos e indecisos.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 44%

Nulos/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

Nulos/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 19 a 22 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-09670/2026.

2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 26 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-09503/2026.