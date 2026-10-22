Indexa: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no segundo turno

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quinta-feira (22) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,6% e Lula (PT) tem 49,4% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, o empate técnico persiste, com Flávio indo a 41,9% e Lula com 41,1%. Os indecisos somam 7,8%.

Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente

A Indexa fez um cenário espontâneo (quando o entrevistado diz em quem pretende votar sem ser apresentado aos nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos) para o segundo turno.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 41,9%

Lula (PT): 41,1%

Não iria votar: 4,5%

Branco/nulo: 4,8%

Não sabe: 7,8%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50,6%

Lula (PT): 49,4%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 45,2%

Lula (PT): 44,1%

Não iria votar: 4,8%

Branco/nulo: 4,3%

Não sabe: 1,6%

Metodologia: 2.000 entrevistados pela Indexa em 20 e 21 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02348/2026.