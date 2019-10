As obras do Largo do Arouche serão retomadas nesta quarta-feira, 23, e devem ser concluídas em 60 dias, segundo a Prefeitura de São Paulo. Os trabalhos foram interrompidos no local no final de julho por uma decisão judicial que apontava o risco de o novo projeto descaracterizar o largo e a ausência de estudos que garantissem não haver danos ambientais e ao patrimônio histórico, cultural, artístico, arquitetônico e urbanístico com a alteração.

As intervenções são uma parceria da administração municipal com a Associação Viva o Centro, que recebeu da comunidade francesa doações e está administrando todas as etapas do projeto. Os trabalhos no Largo do Arouche integram o projeto de requalificação do centro da cidade que está sendo executado pela Prefeitura.

Desenvolvido pela empresa Egis, a primeira etapa do projeto do largo prevê a pavimentação e o nivelamento do passeio, além da instalação de novo mobiliário urbano (bancos, bebedouros, lixeiras e paraciclos). O objetivo é criar um grande boulevard de uso público, com o espaço destinado preferencialmente para pedestres.

O projeto será feito em duas etapas, com investimento total de R$ 3,8 milhões. Para a primeira etapa foram arrecadados R$ 2,3 milhões. Estão sendo feitas gestões junto à iniciativa privada para conseguir R$ 1,5 milhão para reformar o mercado das flores.

Outros atrasos

As obras foram anunciadas em maio deste ano, com um ano de atraso e redução do projeto original. Também previsto para ser restaurado, o Mercado das Flores foi retirado do projeto e colocado na segunda etapa de trabalho.