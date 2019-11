Neste mês em que se celebra o Novembro Azul, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, cidade do interior paulista, irá realizar uma palestra gratuita para explicar a população sobre o câncer de próstata, quais são os fatores de riscos da doença e suas formas de tratamento.

O evento será nesta terça-feira, 19, a partir das 19h. A atividade gratuita acontece no auditório do hospital e visa formar uma rede de apoio para a conscientizar o público masculino e seus familiares sobre o assunto.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a cada dia, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente três milhões vivem com a doença. Esta é a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil.

“O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente na população masculina quando se exclui os tumores de pele não-melanoma”, explica o urologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu Bruno César Vedovato.

O Novembro Azul chama a atenção não só para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas para a saúde do homem de forma geral.

A partir dos 50 anos de idade, anualmente, ele deve procurar o urologista. Aqueles homens com parentes de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, negros e com obesidade devem iniciar este cuidado aos 45 anos.

O tratamento do câncer é baseado nas características do tumor. A avaliação é feita por meio da biópsia, toque, exame PSA e também por dados relacionados ao paciente e expectativa de vida. Cada caso deve ser analisado de forma individual. De uma maneira geral, a cirurgia, a radioterapia e a terapia hormonal costumam ser as opções mais comuns, isoladas ou em combinação.

O bate-papo aberto a população será ministrado pelo urologista Bruno César Vedovato. Os interessados em participar da palestra devem se inscrever através do telefone (19) 3851-8000, no ramal 378.

Serviço:

Novembro Azul e a Saúde do Homem

Quando: terça-feira, 19, às 19h

Onde: Auditório Hospital São Francisco

Endereço: Rua Inácio Franco Alves, 561 – Parque Cidade Nova, Mogi Guaçu

A entrada é franca, mas é preciso fazer inscrição por telefone.