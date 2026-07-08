Eleições

Nova pesquisa testa diversos cenários na disputa esquerda x direita pela presidência

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 08/07/26 09h01
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (8) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão numericamente empatados no cenário estimulado de primeiro turno.

Nos cenários sem Flávio, Lula empata tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL) e lidera as simulações com Rogério Marinho (PL), Damares Alves (Republicanos) e Astronauta Marcos Pontes (PL).

Nos cenários sem Lula, Flávio Bolsonaro lidera numericamente, mas empate dentro da margem de erro da pesquisa contra Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

Nas simulações de segundo turno, Flávio fica numericamente à frente de Lula, mas dentro da margem de erro. Contra Haddad e Alckmin, Flávio venceria.

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Já Lula empata tecnicamente contra Michelle Bolsonaro e Ronaldo Caiado (PSD), e fica na frente no embate direto com Romeu Zema (Novo), Damares Alves, Rogério Marinho, Astronauta Marcos Pontes e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

Sondagem eleitoral da Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos previamente) e sete cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).

Flávio Bolsonaro e Lula empatam no primeiro cenário estimulado

  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Lula (PT): 36%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 0%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 6%
  • Não sabe: 11%

No cenário com Michelle Bolsonaro, ela empata tecnicamente com Lula

  • Lula (PT): 37%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 33%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 9%
  • Não sabe: 8%

Com Rogério Marinho, Lula lidera disputa

  • Lula (PT): 34%
  • Rogério Marinho (PL): 18%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 7%
  • Romeu Zema (Novo): 6%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 12%
  • Não sabe: 14%

Lula também lidera disputa em cenário com Damares Alves

  • Lula (PT): 34%
  • Damares Alves (Republicanos): 19%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 7%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 13%
  • Não sabe: 14%

Lula continua fica na frente em eventual confronto com Marcos Pontes

  • Lula (PT): 34%
  • Astronauta Marcos Pontes (PL): 18%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 7%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 14%
  • Não sabe: 14%

Com Fernando Haddad no lugar de Lula, o petista empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Fernando Haddad (PT): 28%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 15%
  • Não sabe: 11%

Com Geraldo Alckmin, empate técnico persiste

  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Geraldo Alckmin (PSB): 27%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Nenhum deles: 17%
  • Não sabe: 10%

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados

  • Lula (PT): 32%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 0%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
  • Fernando Haddad (PT): 0%
  • Geraldo Alckmin (PSB): 0%
  • Astronauta Marcos Pontes (PL): 0%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Outros: 1%
  • Não sabe: 29%

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A Gerp simulou dez cenários de segundo turno na pesquisa eleitoral, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 42%
  • Nenhum deles: 9%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

Lula x Ronaldo Caiado 

  • Lula (PT): 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 36%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Romeu Zema 

  • Lula (PT): 41%
  • Romeu Zema (Novo): 36%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 41%
  • Renan Santos (Missão): 30%
  • Nenhum deles: 24%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Rogério Marinho 

  • Lula (PT): 41%
  • Rogério Marinho (PL): 32%
  • Nenhum deles: 21%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Lula x Michelle Bolsonaro 

  • Lula (PT): 45%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 41%
  • Nenhum deles: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Damares Alves

  • Lula (PT): 41%
  • Damares Alves (Republicanos): 34%
  • Nenhum deles: 19%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Lula x Astronauta Marcos Pontes

  • Lula (PT): 42%
  • Astronauta Marcos Pontes (PL): 34%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/não respondeu: 7%

Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Fernando Haddad (PT): 32%
  • Nenhum deles: 18%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Flávio Bolsonaro x Geraldo Alckmin

  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Geraldo Alckmin (PSB): 34%
  • Nenhum deles: 16%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República. 

  • Lula (PT): 49%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 18%
  • Fernando Haddad (PT): 16%
  • Romeu Zema (Novo): 10%
  • Damares Alves (Republicanos): 10%
  • Aécio Neves (PSDB): 10%
  • Astronauta Marcos Pontes (PL): 9%
  • Votaria em qualquer um: 2%
  • Nenhum deles: 3%
  • Não sabe: 5%

Metodologia da pesquisa eleitoral: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 3 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Associação das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP). Registro no TSE nº BR-03067/2026.

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