Ministério identifica marcas de azeite de oliva fraudadas e alerta consumidores

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/11/25 14h01
Imagem mostra recipiente com azeite de oliva
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores brasileiros sobre alguns azeites de oliva fraudados que estão circulando pelo mercado. De acordo com o Mapa, produtos que deveriam ser puros contêm misturas de outros óleos vegetais, comprometendo a qualidade e enganando quem os compra.

A fiscalização foi realizada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária. Os especialistas identificaram que quatro marcas não seguem os padrões de identidade e qualidade que a legislação brasileira exige para azeites.

Amostras coletadas durante as inspeções passaram por análises nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, que confirmaram a adulteração: a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite, caracterizando fraude contra o consumidor.

Confira as marcas e lotes inspecionados que foram considerados impróprios: 

Lista divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)
Para quem já adquiriu algum desses produtos, a orientação do ministério é para que interrompa imediatamente o consumo. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de solicitar a substituição do produto adulterado.

Conforme nota do ministério, estabelecimentos que continuarem vendendo esses itens serão responsabilizados, já que a comercialização constitui infração grave segundo as normas vigentes.

A Tribuna tenta contato com as marcas mencionadas.

