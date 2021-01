O Ministério da Saúde mudou horários dos voos de entregas de vacinas para os estados. A pasta fez mais de uma vez alterações entre a madrugada e o início da tarde desta segunda-feira (18). Pela programação mais atualizada, diversos estados só receberão os pacotes de noite, atrasando o início da imunização.

Em alguns casos, autoridades estaduais já estavam aguardando nos aeroportos quando foram surpreendidas pelas mudanças. Ao menos seis locais que receberiam antes das 16h agora só vão receber na parte da noite.

LEIA TAMBÉM – Demora em voo com Coronavac atrasa cerimônia com primeiros vacinados do Paraná

“Todo mundo foi esperar no aeroporto, e nada. A previsão era meio-dia, depois mudou para 16h. Agora já deve ser 18h. Até que descarregue, não tem como iniciar hoje. Impossível. Só devo começar amanhã”, disse o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), à reportagem.

“Não explicaram nada. Simplesmente avisaram em cima da hora. Problema de logística. Eu não fui a Guarulhos [para o evento com Pazuello]. Mas se tivesse ido, teria voltado e a vacina ainda não teria chegado”, completou.

O início mais cedo da vacinação foi combinado na manhã desta segunda, no evento em Guarulhos, com a presença do ministro Eduardo Pazuello (Saúde). Após pressão dos governadores, o começo da imunização seria adiantado.

Pela nova tabela, três estados estão sem previsão de horários, por ora: Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraná.

O Rio de Janeiro, que fica a menos de uma hora de voo de São Paulo, onde estão as vacinas, está na tabela para receber na madrugada de terça (19). A previsão anterior era de receber 13h desta segunda.

“Fui dormir 23:30h (chegada 9h) com uma planilha, acordei 5:20h com outra (chegada 18h) e agora há pouco fomos informados que chegará 22h. A imprensa estava toda no aeroporto, assim como sete aviões fretados e 240 caminhonetes. Tivemos que cancelar e refazer tudo”, disse o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Os estados afetados são:

Maranhão chegaria 12h40 e passou pra perto de 22h. Paraíba era 12h15 e passou para depois das 19h. Sergipe receberia 12h e agora apenas após 18h. Rio Grande do Sul passou de 16h para perto das 20h. Minas Gerais passou de 15h para 18h. Bahia passou das 9h para quase 22h. Pará era 15h40 e mudou para 21h. Pernambuco das 15h20 para após 17h. Espírito Santo alterou de 14h para 17h30.

Os três estados que não têm confirmação, por enquanto, tinham previsão para 11h55 (Rio Grande do Norte), 13h (Paraná) e Alagoas (16h35).

Todos esses voos são de operação de companhias aéreas.

Outras regiões do país vão receber as vacinas pela FAB (Força Aérea Brasileira). São os casos de: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.