Apenas uma aposta, um “abençoado” só ficou com a bolada de R$ 44.355.154,71 milhões da Mega-Sena 2607, sorteada neste sábado (02), no Espaço Loterias da Caixa. O apostador é da cidade de Belém (PA). Alguns paranaenses sentiram o gostinho dos milhões, mas vão ter que se contentar com um pouco menos. Dez apostas feitas em lotéricas do Paraná acertaram cinco números.

O prêmio para quem quase acertou na Mega-Sena 2607 será de R$ 35.610,73. Foram 111 acertadores em todo o Brasil. Na região de Curitiba, foram 4 felizardos, sendo um de Colombo (aposta feita na Bom Jesus Loterias) e três de Curitiba, com jogos feitos na Capital Apostas Loterias (que fica no bairro Capão da Imbuia), Loterias Sol Nascente (bairro Centro Cívico) e Loterias Veneza (Jardim das Américas).

O Paraná premiou ainda apostas nas cidades de Bela Vista do Paraíso (Lotérica Bela Vista), Dois Vizinhos (Lotérica Pé Quente), Ivaí (Loterias Manfron), Pinhão (Lotérica Avenida), Prado Ferreira (Lotérica Vida Melhor) e Umuarama (JM Loterias).

O próximo sorteio da Mega Sena será na próxima quarta-feira (05/07), a partir das 20h. O Concurso 2608 da Mega terá prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar seis números.

