Mega-Sena de R$ 300 milhões: concurso especial de 30 anos acontece no domingo

O concurso 3010 da Mega-Sena promete mexer com o país no próximo domingo (24/05). Com um prêmio estimado em R$ 300 milhões, o sorteio está marcado para 11 horas e celebra o aniversário de 30 anos da principal modalidade lotérica da Caixa Econômica Federal.

Por se tratar de uma edição especial e com premiação histórica, o calendário tradicional de sorteios sofreu alterações: a Mega-Sena não terá sorteio ao longo desta semana. O último sorteio regular foi realizado no sábado (16/05).

O intervalo maior serve justamente para dar mais tempo aos apostadores e impulsionar o volume dos bolões e apostas simples em todo o Brasil.

Os concursos regulares da Mega-Sena acontecem nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Como e até quando apostar na Mega-Sena 30 anos?

As apostas para o concurso histórico de R$ 300 milhões já estão abertas e podem ser registradas até às 10h do domingo, dia do sorteio. Os canais oficiais são:

Casas lotéricas: Credenciadas pela Caixa em todo o país;

Credenciadas pela Caixa em todo o país; Canais digitais: Aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial de loterias da instituição.

A aposta mínima, com a escolha de seis dezenas, custa R$ 6,00.