Resultado da Lotofácil 3689: veja as dezenas sorteadas nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026, o sorteio da Lotofácil concurso 3689. O evento acontece no tradicional Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio principal estimado em R$ 5 milhões atrai milhares de apostadores de todo o país que sonham em faturar a bolada acertando as 15 dezenas mágicas.

Resultado da Lotofácil 3689: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir em primeira mão as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Informações gerais sobre a Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome sugere, uma das modalidades mais fáceis de apostar e ganhar dentre as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal. Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre as regras, preços, probabilidades e como aumentar suas chances com os bolões oficiais.

Como jogar na Lotofácil?

No volante da Lotofácil estão disponíveis 25 números (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números. Fatura o prêmio principal quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem acertar 14, 13, 12 ou 11 números.

Caso o apostador prefira, é possível deixar que o sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

Probabilidades de ganhar

A probabilidade de cravar o prêmio máximo varia drasticamente conforme o tamanho da sua aposta:

Com uma aposta simples de 15 números , a chance de acertar todos os 15 sorteados é de 1 em 3.268.760 .

, a chance de acertar todos os 15 sorteados é de . Jogando com o limite máximo de 20 números, essa probabilidade passa a ser de 1 em apenas 211.

Como funcionam os Bolões?

O Bolão Caixa é a modalidade ideal para quem quer jogar com mais dezenas gastando menos, dividindo os custos e os prêmios com outros apostadores. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas (que podem cobrar uma tarifa de serviço de até 35%) ou montar o grupo com amigos e familiares diretamente no volante.