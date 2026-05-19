Resultado da Quina 7029: Sorteio de hoje pode pagar R$ 12 milhões; acompanhe ao vivo

As Loterias Caixa realizam nesta terça-feira, dia 19 de maio, o sorteio da Quina 7029 que promete movimentar apostadores de todo o país. Com um prêmio estimado em impressionantes R$ 12 milhões na faixa principal, decorrente do acúmulo de concursos anteriores, o evento acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Quina 7029: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir as cinco dezenas da sorte e o rateio completo dos prêmios.

Informações gerais sobre a Quina

Enquanto os globos não entram em ação, confira abaixo como funciona uma das loterias diárias mais tradicionais do Brasil, suas regras, preços e as reais probabilidades de se tornar o próximo milionário.

Como jogar na Quina

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O jogador também pode optar pela “Surpresinha”, sistema em que o próprio terminal da Caixa escolhe os números de forma aleatória, ou pela “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Os sorteios da modalidade ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h ou em horários especiais (como às 21h), a depender do cronograma oficial das Loterias Caixa.

Preços das Apostas

O valor de uma aposta simples, com 5 números, custa R$ 3,00. No entanto, quanto mais números você marcar, maiores serão as chances de ganhar, e o valor do bilhete sobe proporcionalmente:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 (A tabela progride até o limite máximo de 15 números).

Premiação e Faixas de Acertos

Ganha o prêmio principal (a Quina) o apostador que acertar as 5 dezenas sorteadas. No entanto, a modalidade também distribui valores significativos para quem crava menos números:

Quadra: 4 acertos;

4 acertos; Terno: 3 acertos;

3 acertos; Duque: 2 acertos.

Se não houver nenhum ganhador na faixa de 5 acertos, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na respectiva primeira faixa.

Probabilidades de Ganhar

As chances de vitória variam drasticamente conforme o tamanho da sua aposta. Em um jogo simples (5 números), a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016. Já para quem joga o limite de 15 números, as chances de faturar o prêmio máximo aumentam para 1 em apenas 8.005.

Para as demais faixas em uma aposta simples (5 números), as probabilidades são:

Quadra (4 acertos): 1 em 64.106

1 em 64.106 Terno (3 acertos): 1 em 866

1 em 866 Duque (2 acertos): 1 em 36

Bolões da Quina

Para quem deseja aumentar as chances de ganhar sem gastar uma fortuna sozinho, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível realizar bolões preenchendo o campo próprio no volante ou adquirindo cotas de apostas organizadas pelas próprias casas lotéricas. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.