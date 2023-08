Mega-Sena acumula novamente e prêmio fica estimado em R$ 75 milhões

Sem ganhadores, a Mega-Sena voltou a acumular e tem estimativa de prêmio no valor de R$ 75 milhões para o concurso 2619 que será realizado na quarta-feira (09) às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia.

O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5.

Último sorteio

No sábado, 5, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas do concurso 2618. Os números foram: 06-17-29-35-45-48.

Confira outras apostas ganhadoras:

Cinco acertos: 121 apostas ganhadoras – R$ 49.036,67

Quatro acertos: 9.213 apostas ganhadoras, R$ 920,04

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para participar, a pessoa deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios realizados

Segundo a Caixa Econômica Federal, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.

