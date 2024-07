Seis apostadores de Curitiba conseguiram embolsar uma fatia da Mega Sena 2755 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (30). A bolada de R$ 100 milhões estava acumulada e saiu para três apostas, infelizmente nenhuma paranaense. O lado bom da história é que seis apostadores de Curitiba conseguiram fazer a quina, o que rendeu uma graninha de “consolação”.

Resultado Mega Sena 2755 milionária: 07, 13, 17, 33, 41 e 58.

Das seis apostas de Curitiba, cinco foram simples e uma delas bolão. Os apostadores que jogaram com 6 números faturaram R$ 18,8 mil. Duas apostas que jogaram com sete números ganharam R$ 37,7 mil.

Três apostas vão dividir o prêmio de R$ 100 milhões. Elas foram feitas em Ipatinga e Varginha, em Minas Gerais, e Indaiatuba, São Paulo. Cada uma ganhou R$ 34 milhões.

As apostas foram feiras nos seguintes bairros de Curitiba: Campo Comprido, Guaíra, Cajuru e Pilarzinho. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

