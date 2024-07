Seis apostadores de Curitiba viveram momentos de pura emoção, na noite desta quinta-feira (18), com o sorteio da Mega Sena 2750 milionária. Os apostadores de Curitiba fizeram a Quina da Mega Sena 2750, ou seja, ganharam prêmio após terem acertado cinco dos seis números sorteados. Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira, o valor para sábado saltou para R$ 53 milhões. Que tal?

Resultado Mega Sena 2750 milionária: 07, 11, 12, 19, 36 e 52

As apostas de Curitiba foram todas do tipo simples, com seis números apostados, o que rendeu nada menos que R$ 14,6 mil para cada, Nada mal para pintar na conta nesta época do mês, não?

Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Não Simples 1 R$14.652,96 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Sim Simples 1 R$14.652,96 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Sim Simples 1 R$14.652,96 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$14.652,96 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$14.652,96 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 6 Sim Simples 1 R$14.652,96



Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!