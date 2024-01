Mega-Sena 2678: apostas de Curitiba e da RMC levam grana boa

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2678 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (20), no Espaço Loterias da Caixa. O prêmio para o próximo concurso está acumulado em R$ 38 milhões. Entre os vencedores do prêmio da quina da Mega, ou seja, com cinco acertos, estão três apostas da Grande Curitiba, sendo uma aposta na capital.

Cada um dos 76 acertadores de cinco números vai levar pelo menos R$ 41.657,90 cada um. Em Curitiba, uma aposta levou a “boladinha”. Ela foi feita pelo internet banking da Caixa. Outras duas apostas, uma feita na Loterias Canoinhas, em São José dos Pinhais, e outra feita na Loterias Rio Verde, em Colombo, também foram premiadas. O paraná teve outros dois vencedores: em Maringá e Foz do Iguaçu.

No próximo sorteio, previsto para terça-feira (23), o concurso 2679 pode pagar até R$ 38 milhões para quem acertar seis números. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas, quando pela internet.

