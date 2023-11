Mega-Sena 2654 pagou R$ 11 milhões. Curitiba teve 5 acertadores

Uma aposta de Florianópolis levou os 11,9 milhões do concurso 2654 da Mega-Sena, sorteada nesta quinta-feira (10), no espaço loterias da Caixa. Em Curitiba, cinco apostadores também estão rindo à toa, já que cada um deles vai levar R$ 34.857,25 para casa, já que acertaram cinco números entre os seis sorteados.

Os números da Mega-Sena 2654 foram: 11, 17, 23, 36, 47 e 51.

As apostas de Curitiba foram feitas na A Predileta Loterias, que fica na Avenida Winston Churchill, 1476, na Loterias Porta do Sol (rua Francisco Derosso, 4941, Alto Boqueirão), na Pefesa Loterias (Rua Barão do Cerro Azul, Centro), na Portal da Sorte Loterias (Rua Desembargador Antonio de Paula, 2765, Boqueirão) e na RM Loterias (República Argentina, 5458, Novo Mundo).

No Paraná, ainda foram registrados ganhadores da quina da Mega nas cidades de Apucarana (Lotérica Las Vegas), Cafelândia (Lotérica Consolata), Ponta Grossa (Loterias Premier) e Rolândia (Loérica Premiada).

No próximo sorteio, a Mega-Sena 2655 parte de um prêmio total de R$ 30 milhões, já que é concurso final “5”. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h de sábado, assim como no internet banking da Caixa e portal Loterias Online.

