Enquanto a Mega da Virada não vem, os concursos regulares da Mega-Sena continuam distribuindo milhões em prêmios. Neste sábado (11), porém, ninguém acertou os seis números do concurso 2547 da Mega, que tinha prêmio de R$ 125 milhões. No entanto, oito paranaenses, sendo moradores de Curitiba, acertaram cinco números.

>>> Veja o resultado da Mega-Sena 2547

Quem “raspou” na Mega vai ganhar R$ 65.769,20. Este é o prêmio para quem acertou a “quina da Mega” deste sábado. Quatro das apostas curitibanas foram simples, de seis números, e realizadas nas lotéricas Bonanza Loterias (Rua João Falarz, 840), Mada da Sorte (República Argentina, no Vila Izabel), Marechal Loterias (Marechal Deodoro, Centro) e uma aposta pela internet.

A outra aposta de Curitiba foi um bolão com oito dezenas, feito na Periquito da Sorte (Av. Nossa Senhora Aparecida, no Seminário). Pelos cruzamento dos números o prêmio para esta turma será de R$ 197.307,32. O prêmio será dividido entre 98 cotas.

+ Veja mais: Tudo sobre loterias você encontra aqui!

As demais apostas do Paraná foram em São José dos PInhais, Ponta Grossa e Cascavel. No próximo sorteio, previsto para quarta-feira (14), o prêmio está estimado em R$ 135 milhões. Se ninguém acertar a Mega até o final do ano, este valor se soma aos R$ 450 milhões previstos da Mega da Virada, e o prêmio pode chegar quase a R$ 700 milhões.