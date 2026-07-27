Lula tem vantagem de 9 pontos sobre Flávio Bolsonaro

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 9 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).
Na simulação de segundo turno, a diferença cai para o limite da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois.
Nas outras simulações, também há empate técnico entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o petista venceria.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Lula lidera na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 19%
Lula também fica na frente no cenário estimulado
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT):46%
- Romeu Zema (Novo): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Pesquisa de rejeição para presidente em 2026
Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 48%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 38%
- Romeu Zema (Novo): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 29%
- Renan Santos (Missão): 27%
- Augusto Cury (Avante): 26%
Metodologia: 2.004 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-01489/2026.