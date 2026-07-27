Lula tem vantagem de 9 pontos sobre Flávio Bolsonaro

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 9 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno, a diferença cai para o limite da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois.

Nas outras simulações, também há empate técnico entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o petista venceria.

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula lidera na pesquisa espontânea

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 19%

Lula também fica na frente no cenário estimulado

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Renan Santos (Missão): 5%

Romeu Zema (Novo): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT):46%

Romeu Zema (Novo): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47%

Renan Santos (Missão): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 48%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 38%

Romeu Zema (Novo): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 29%

Renan Santos (Missão): 27%

Augusto Cury (Avante): 26%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-01489/2026.