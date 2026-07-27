Nova pesquisa

Lula tem vantagem de 9 pontos sobre Flávio Bolsonaro

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 27/07/26 10h12
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 9 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno, a diferença cai para o limite da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois.

Nas outras simulações, também há empate técnico entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD). Contra Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o petista venceria.

+ Leia mais

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Lula lidera na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 19%

Lula também fica na frente no cenário estimulado

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Renan Santos (Missão): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 43%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT):46%
  • Romeu Zema (Novo): 42%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 47%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 48%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 38%
  • Romeu Zema (Novo): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 29%
  • Renan Santos (Missão): 27%
  • Augusto Cury (Avante): 26%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-01489/2026.

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