Lula lidera simulação do 1º turno, mas cenário muda no 2º

A AtlasIntel divulgou nesta terça-feira (28) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições deste ano. O levantamento foi feito em parceria com a Bloomberg. Lula (PT) lidera os dois cenários em que aparece, abrindo entre 4 e 6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL). No cenário sem Lula, Fernando Haddad (PT) empata tecnicamente com Flávio.

Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera numericamente, mas fica empatado com Lula dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. O petista empataria com Jair Bolsonaro (PL) — ele está inelegível — e Romeu Zema (Novo), e venceria Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão). No cenário entre Haddad e Flávio, o senador do PL fica na frente. Já no embate entre Flávio e Geraldo Alckmin (PSB), há empate técnico.

Os entrevistados também responderam em quem não votariam de jeito nenhum se as eleições fossem hoje. Lula e Flávio Bolsonaro são os mais rejeitados na pesquisa para presidente da AtlasIntel.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A AtlasIntel apresentou ao entrevistado quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor), incluindo o mesmo das eleições em 2022 e outros três cenários.

Lula lidera segundo cenário estimulado

Lula (PT): 46,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 39,7%

Renan Santos (Missão): 5,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%

Romeu Zema (Novo): 3,1%

Augusto Cury (Avante): 1,1%

Aldo Rebelo (DC): 0,3%

Branco/Nulo: 0,5%

Não sabe: 0,1%

Vantagem de Lula se mantém no terceiro cenário

Lula (PT): 44,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 39,3%

Renan Santos (Missão): 5,1%

Romeu Zema (Novo): 3,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,0%

Samara Martins (UP): 2,0%

Ciro Gomes (PSDB): 1,3%

Aldo Rebelo (DC): 0,4%

Augusto Cury (Avante): 0,4%

Edmilson Costa (PCB): 0,2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,0%

Hertz Dias (PSTU): 0,0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0%

Branco/Nulo: 0,2%

Não sabe: 0,2%

No cenário com Fernando Haddad, ele empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad (PT): 40,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 39,2%

Renan Santos (Missão): 5,8%

Romeu Zema (Novo): 3,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,6%

Augusto Cury (Avante): 1,3%

Aldo Rebelo (DC): 0,5%

Branco/Nulo: 4,8%

Não sabe: 0,5%

Cenário hipotético com os candidatos de 2022

Lula (PT): 45,2%

Jair Bolsonaro (PL)*: 45,0%

Ciro Gomes (PSDB): 3,4%

Simone Tebet (PSB): 2,4%

Outro candidato de 2022: 1,1%

Branco/Nulo: 2,7%

Não sabe: 0,2%



*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A AtlasIntel simulou sete cenários de segundo turno para presidente da República.

Lula x Jair Bolsonaro*

Lula (PT): 48,0%

Jair Bolsonaro (PL): 46,8%

Branco/Nulo/Não sabe: 5,2%

* Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 47,8%

Lula (PT): 47,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 4,7%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 47,4%

Romeu Zema (Novo): 46,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 6,1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 42,2%

Branco/Nulo/Não sabe: 11%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47,1%

Renan Santos (Missão): 29,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 23,5%

Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

Flávio Bolsonaro (PL): 48,1%

Fernando Haddad (PT): 44,3%

Branco/Nulo/Não sabe: 7,6%

Flávio Bolsonaro x Geraldo Alckmin

Flávio Bolsonaro (PL): 47,5%

Geraldo Alckmin (PSB): 45,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 6,6%

Rejeição aos pré-candidatos a presidente

A pesquisa da AtlasIntel perguntou aos entrevistados em qual dos políticos não votariam de jeito nenhum.

Lula (PT): 51,0%

Flávio Bolsonaro (PL): 49,8%

Jair Bolsonaro (PL): 44,9%

Renan Santos (Missão): 42,2%

Fernando Haddad (PT): 41,9%

Romeu Zema (Novo): 40,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 38,7%

Nenhum deles: 0,1%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.008 pessoas por meio de formuláio eletrônico entre os dias 22 e 27 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-07992/2026.